DAX24.365 +0,1%Est505.757 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 +2,3%Nas23.441 -0,7%Bitcoin74.451 -0,2%Euro1,1761 -0,1%Öl61,95 +1,9%Gold4.339 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla
DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Januar 2026

29.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 12. Januar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

Wer­bung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR

HINWEIS

Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 2. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 5. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 6. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 7. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25

16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25

16:00 USA: Jolts, offene Stellen

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25

11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

14:30 USA: Produktivität, Q3/25

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 9. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz

09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25

14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 12. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

---

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi