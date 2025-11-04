WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 17. November 2025

DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)

NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

HINWEIS

10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»

10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher

DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen»

+ 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin

Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen.

Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und

Christian Sewing (CEO Deutsche Bank AG)

EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)

07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pressekonferenz)

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall)

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen

USA: Bank of America, Investor Day

USA: Fortinet, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: PMI Dienste 10/25

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25

15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe

09:00 DEU: Eon Wärmekonferenz 2025 zu «Impulse für die Wärmewende - Finanzierung & Dekarbonisierung in der Praxis»

10:00 BEL: EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor

10:30 DEU: HDE-Weihnachtspressekonferenz

12:00 DEU: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Pk Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD)

Thema «Deutschlands und Europas Beitrag zur Weltklimakonferenz in Brasilien»

+ 1730 Debatte im Bundestag zu Weltklimakonferenz

14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

14:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klagen nach Facebook-Datenleck

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz)

07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailiert)

07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen

17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Hyatt, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

+ Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt

+ voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25)

In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 7. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz)

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25

DEU: Moody's Rating Deutschland

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 10. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25

SONSTIGE TERMINE

BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day

09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen

13:00 NLD: Adyen, Investor Day

13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25

19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day

22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung

15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25

10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25

14:00 POL: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Realeinkommen 10/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin

In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin

+ 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche

+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger

+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

SONSTIGE TERMINE

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 17. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25

08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Empire State Index 11/25

ONSTIGE TERMINE

DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 10.45 Rede und Interview Merz

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

ARE: Dubai Airshow, Dubai

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

---------------------------------------------------------------------------------------

