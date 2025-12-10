WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Dezember 2025

MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day

14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung

Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21

08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel

10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post

18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf

Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre

09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz

10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen

15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day

CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable

INT: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

10:00 DEU: Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose

10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose

11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

FREITAG, DEN 12. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 10/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25

08:30 DEU: DIW, Konjunkturprognose Winter 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

BEL: Treffen der EU-Finanzminister

MONTAG, DEN 15. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25

08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Empire State Index 12/25

16:00 USA: NAHB-Index 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden

BEL: Treffen der EU-Außenminister

BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHEN

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»

EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor

FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland

BEL: Treffen der EU-Umweltminister

MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

USA: General Mills, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin

DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen

17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen

GBR: Accenture, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 11/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Bauproduktion 10/25

13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde )

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Realeinkommen 11/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel , Brüssel

FREITAG, DEN 19. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/25

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk

MONTAG, DEN 22. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25

10:00 ITA: Erzeugerpreie 11/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25

14:30 USA: CFNA-Index 11/25

DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

---

