WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. September 2025

15.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. September 2025

DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Fielmann, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25

15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25

13:00 USA: Hypothekenanträge

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25

14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025

Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).

FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25

09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25

14:30 USA: Private Einkommen 8/25

14:30 USA: Konsumausgaben 8/25

14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

FREITAG, DEN 29. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi