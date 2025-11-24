WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Dezember 2025
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
09:00 FIN: Fortum, Investor Day
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.)
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Axa, Investor Day
FRA: Alstom, Investor Day
NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
USA: Autodesk, Q3-Zahlen
USA: Best Buy, Q3-Zahlen
USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
USA: Dell, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25
08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
16:00 USA: Lagerbestände 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz
Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
+ 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger
+ 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche
+ 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil
+ 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger
+ 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas
+ 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz
10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche
+ Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales
10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt
10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.
18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor
Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor.
AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)
DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht
CHE: Adecco, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q3/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt
10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München
11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026
GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Sika AG, Investor Day
FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25
13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.
U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)
10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin
10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster
11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein
11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.
12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg
Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.
18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin
U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 28. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
07:00 FIN: BIP Q3/25
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25
08:00 SWE: BIP Q3/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
09:00 CHE: BIP Q3/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25
10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
HINWEIS
USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 1. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Investitionen Q3/25
02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025
GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025
USA: Kfz-Absatz 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»
CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor
EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember
EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm
12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin
14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Hugo Boss, Strategie-Update
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
USA: Salesforce, Q3-Zahlen
USA: Macy's, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25
14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25
15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services 11/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.
11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose
11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann
BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)
13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day
USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
USA: Comcast, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt
AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien
BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 5. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung
GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
11:00 GRC: BIP Q3/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)
21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25
EUR: S&P Rating Deutschland
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 8. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen
GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 11/25
CHN: Im- und Exporte 11/25
00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main
10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg
13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
