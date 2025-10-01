WW International Aktie News: WW International am Abend tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 26,00 USD.

Um 19:55 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 26,00 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 25,53 USD. Bei 27,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 62.562 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,23 USD fest.

