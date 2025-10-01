DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
WW International im Blick

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

01.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 27,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,80 EUR -0,20 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 27,06 USD. Die WW International-Aktie sank bis auf 27,06 USD. Bei 27,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.543 Stück gehandelt.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

