Blick auf Aktienkurs

WW International Aktie News: WW International tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

04.09.25 16:10 Uhr
WW International Aktie News: WW International tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 31,38 USD abwärts.

Die WW International-Aktie wies um 15:41 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 31,38 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 31,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 31,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678 WW International-Aktien.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 189,16 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 202,07 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 13,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

