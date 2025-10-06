DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.960 +0,8%Bitcoin107.138 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl65,56 +1,9%Gold3.963 +2,0%
So entwickelt sich WW International

WW International Aktie News: Anleger greifen bei WW International am Montagabend zu

06.10.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: Anleger greifen bei WW International am Montagabend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 27,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,40 EUR 0,40 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:04 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 27,14 USD zu. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,26 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,81 USD. Zuletzt wechselten 43.355 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 189,16 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,07 Mio. USD umgesetzt worden waren.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

