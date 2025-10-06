WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursplus

DAX24.415 +0,2%Est505.632 -0,4%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.894 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold3.952 +1,7%
So bewegt sich WW International

06.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 26,98 USD nach oben.

Um 15:40 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,98 USD. Bei 27,00 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.574 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,23 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

