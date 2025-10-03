WW International Aktie News: WW International am Freitagabend im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von WW International. Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 20:01 Uhr wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,52 USD nach oben. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,44 USD an. Mit einem Wert von 26,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.889 WW International-Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 11.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 189,16 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 202,07 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,23 USD je WW International-Aktie belaufen.

