DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Aktie im Blick

WW International Aktie News: WW International tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 25,79 USD.

Die WW International-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 25,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,65 USD aus. Bei 25,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 11.037 Stück.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 189,16 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 202,07 Mio. USD umsetzen können.

Die WW International-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,23 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.net

