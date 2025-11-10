WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 33,01 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 33,01 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 33,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.300 WW International-Aktien.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,76 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 172,09 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,89 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,02 USD je Aktie belaufen.

