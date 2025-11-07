WW International Aktie News: Anleger setzen WW International am Freitagnachmittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 32,52 USD.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 32,52 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,87 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 33,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15.801 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 119,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von -0,58 USD in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die WW International-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben