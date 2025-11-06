WW International Aktie News: WW International macht am Abend Boden gut

WW International im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 34,65 USD.

Um 20:05 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 34,65 USD zu. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,17 USD an. Bei 34,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 191.188 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 119,19 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.

Experten taxieren den WW International-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

