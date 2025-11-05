WW International Aktie News: Bullen treiben WW International am Abend an

Kursverlauf

Die Aktie von WW International gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,9 Prozent auf 33,79 USD zu.

Um 20:04 Uhr wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 33,79 USD nach oben. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,82 USD aus. Bei 31,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.720 Stück gehandelt.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

