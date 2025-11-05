DAX24.071 +0,5%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.486 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag gefragt

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die WW International-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 32,25 USD.

Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 32,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 32,25 USD. Mit einem Wert von 31,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 5.114 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,23 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.net

