WW International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International

So entwickelt sich WW International

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 33,80 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,80 USD. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 33,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.295 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD im Vergleich zu 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die WW International-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben