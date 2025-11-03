WW International Aktie News: Anleger schicken WW International am Abend ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 33,74 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 33,74 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 33,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 38.002 WW International-Aktien umgesetzt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

