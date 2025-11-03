WW International Aktie News: WW International tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 33,48 USD.

Die WW International-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 33,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 33,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,76 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 16.994 Aktien.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 11.08.2025. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,07 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,23 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben