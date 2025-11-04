WW International Aktie News: WW International bricht am Dienstagabend ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 10,1 Prozent auf 30,63 USD nach.

Das Papier von WW International befand sich um 20:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 10,1 Prozent auf 30,63 USD ab. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 30,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.287 WW International-Aktien.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,07 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

