Kurs der WW International

WW International Aktie News: WW International am Abend mit Einbußen

07.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Abend mit Einbußen

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 33,89 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
29,60 EUR -0,40 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,89 USD ab. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 30,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 125.506 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,93 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 192,89 Mio. USD umgesetzt.

Die WW International-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,86 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

