Kursentwicklung im Fokus

WW International Aktie News: WW International tendiert am Nachmittag um Nulllinie

11.11.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Bei der WW International-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 28,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
24,80 EUR -3,40 EUR -12,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der WW International-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 28,99 USD. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,06 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,69 USD nach. Bei 28,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.796 WW International-Aktien gehandelt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,78 Prozent zurück. Hier wurden 172,09 Mio. USD gegenüber 192,89 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

