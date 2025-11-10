WW International Aktie News: WW International am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,1 Prozent auf 30,49 USD.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,76 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

