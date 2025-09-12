WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag im Bärenmodus

So bewegt sich WW International

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,4 Prozent auf 29,25 USD abwärts.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 29,25 USD. Bei 29,00 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 30,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 17.710 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem WW International seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 189,16 Mio. USD, gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,55 USD je WW International-Aktie.

