Notierung im Blick

WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag kaum verändert

15.10.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 26,00 USD.

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:48 Uhr bei 26,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,19 USD an. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 25,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.184 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD im Vergleich zu 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

