WW International Aktie News: WW International am Abend mit Kursplus

Kurs der WW International

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 26,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 19:59 Uhr 1,8 Prozent auf 26,47 USD. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 26,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 53.541 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben