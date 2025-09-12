DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.583 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

19.09.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
25,40 EUR -1,20 EUR -4,51%
Um 20:04 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 29,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 29,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.202 WW International-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 lud WW International zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 189,16 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 202,07 Mio. USD umgesetzt worden.

Die WW International-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

