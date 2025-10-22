WW International Aktie News: Anleger schicken WW International am Abend auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von WW International gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 29,64 USD.

Die WW International-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 29,64 USD abwärts. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 29,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,61 USD. Zuletzt wechselten 54.076 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

