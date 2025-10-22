WW International Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von WW International

WW International im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 29,60 USD.

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 29,60 USD. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 29,56 USD ein. Bei 29,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.357 WW International-Aktien gehandelt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

