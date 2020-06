Apple beendet langjährige Chip-Partnerschaft mit Intel - Apple-Aktie schließt deutlich stärker

Der Konzern beendet damit eine 15 Jahre währende Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel . Die Neuigkeit wurde im Rahmen der Auftaktrede zur ersten virtuellen Entwicklerkonferenz von Apple bekannt gegeben. Üblicherweise lädt Apple rund 6.000 Entwickler jedes Jahr im Juni ein, um neue Produkte und Software-Tools zu zeigen, die sie für die Entwicklung von Apps für iPhones, iPads und Macs nutzen können. Dieses Mal werden sich im Internet rund 20 Millionen Entwickler zuschalten.

Bei der Worldwide Developers Conference wurden eine Reihe technischer Neuerungen präsentiert, so eine neue App für Echtzeit-Übersetzungen namens Translate. Die App nutzt Siri um Gespräche in 11 Sprachen wie Spanisch und Englisch in Echtzeit zu übersetzen. Zudem wird das iMessage-System aktualisiert. Daneben wurden zur Eröffnung auch Aktualisierungen des Apple-Betriebssystems iOS 14 bekannt gegeben. Auch seien Aktualisierungen der Betriebssysteme Watch, TV und Mac geplant.

Die Ankündigungen zeigen den neuen Schwerpunkt in der Strategie von Apple. Da sich die iPhone-Verkäufe in den vergangenen Jahren verlangsamt haben, versucht das Unternehmen, Wachstum zu erzielen, indem es den Schwerpunkt auf den Verkauf von verbundenen Diensten und Zubehör, wie seine Streaming-Musik-App und Smartwatches, legt.

An der NASDAQ stiegt die Apple-Aktie um 2,62 Prozent und schloss bei 358,87 Dollar.

