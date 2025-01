XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Index-Performance

Der DAX entwickelt sich am Mittag positiv.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 21.778,93 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,019 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 21.771,49 Punkte an der Kurstafel, nach 21.727,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 21.724,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.799,80 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, einen Stand von 19.909,14 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der DAX 19.077,54 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, wurde der DAX auf 16.903,76 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 21.799,80 Punkten. 19.833,82 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 58,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,50 Prozent auf 332,40 EUR), RWE (+ 1,15 Prozent auf 29,95 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,08 Prozent auf 168,12 EUR) und Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 754,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Merck (-1,45 Prozent auf 149,30 EUR), Daimler Truck (-1,14 Prozent auf 42,48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,03 Prozent auf 34,70 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 46,96 EUR) und adidas (-0,58 Prozent auf 258,00 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.646.161 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,224 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net