XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach schwachem Start im Plus

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Am Vormittag hatte der DAX im Tagestief noch bei 21.732 Punkten gelegen, aus dem Handel ging er dann deutlich höher mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 22.065 Punkten. Momentan werden Rücksetzer an der Börse wieder gekauft, was zeigt, dass sich die Stimmung unter den Investoren verbessert hat, hieß es. Es wird davon ausgegangen, dass die Zoll-Forderungen von US-Präsident Donald Trump "verhandelbar sind", was die laufenden Gespräche zeigen. Zudem lieferte weiterhin die Berichtssaison positive Impulse.

Außerdem ist das Ifo-Geschäftsklima im April leicht gestiegen. Zwar haben sich - wohl wegen der höheren US-Zölle - die Erwartungen der Unternehmen etwas eingetrübt, was für die Volkswirte der Commerzbank aber durch eine bessere Lagebeurteilung mehr als ausgeglichen wurde. Dies mache Hoffnung, dass sich die Konjunktur in Deutschland im Verlauf diesen Jahres zumindest etwas beleben werde, hieß es.

Bei Adidas (+2,5%) entsprachen die Umsatzerlöse weitgehend den Konsensschätzungen, die Bruttomarge lag 30 Basispunkte darüber, das EBIT übertraf mit 610 Millionen Euro die Konsensschätzung um 12 Prozent, hieß es bei RBC. Die Analysten von Metzler attestierten eine fortgesetzt starke Nachfrage nach Lifestyle-Modellen. Somit verfüge das Unternehmen über ein "nachhaltiges Wachstumsprofil und marktführende Dynamik inmitten der Schwäche von Nike". Da die aktuelle Bewertung die verdiente Prämie nicht vollständig widerspiegele, sollte die Aktie sich weiterhin besser entwickeln als der Sektor, der in den kommenden Monaten weiterhin vor Herausforderungen stehen werde.

Für die Infineon-Aktie ging es um 7,1 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf gute Zahlen des Wettbewerbers Texas Instruments verwiesen. Zudem deutete STMicroelectronics an, dass sich eine Erholung bei der Chip-Nachfrage abzeichnet. Bei Delivery Hero (+1,0%) sorgte die Entwicklung in Asien für Besorgnis, so die Einschätzung von Clement Genelot, Analyst bei Bryan Garnier. Die Aktie drehte im späten Handel noch ins Plus.

Baader Helvea bescheinigte Vossloh (-2,2%) etwas schwächere Erstquartalszahlen. Die Lücke könne aber 2025 noch geschlossen werden. Der Eisenbahntechnik-Konzern habe Geschäftszahlen unterhalb der hauseigenen Schätzungen der Analysten und auch des Marktes veröffentlicht.

