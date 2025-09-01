DAX23.793 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.718 +1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl68,88 +1,1%Gold3.480 +0,1%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Dienstagvormittag an

02.09.25 09:25 Uhr
02.09.25 09:25 Uhr

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Dienstagvormittag an

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Um 09:20 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 6,11 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,17 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 82.940 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 17,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 66,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,62 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

