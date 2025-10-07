Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 5,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 5,96 EUR zu. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,98 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,92 EUR. Zuletzt wechselten 27.318 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 19,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,84 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Aktie aus.

