Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Kursplus

07.10.25 09:26 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,98 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,98 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,92 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.400 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,63 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

