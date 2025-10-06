Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 5,94 EUR ab.
Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 5,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,91 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,91 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 52.033 Xiaomi-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 24,59 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,63 EUR am 16.10.2024. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 55,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,13 Mrd. HKD – ein Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.
