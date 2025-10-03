Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 6,01 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,01 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,99 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.520 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,09 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Mit einem Kursverlust von 56,24 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Aktie aus.

