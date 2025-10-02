DAX24.449 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,40 +0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,10 -0,5%Gold3.887 +0,6%
Blick auf Xiaomi-Kurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag gefragt

02.10.25 12:07 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 6,13 EUR zu.

Xiaomi
Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 12:02 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,16 EUR zu. Bei 6,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 71.465 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,09 Prozent.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

