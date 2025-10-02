Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag fester

DAX24.322 +0,9%Est505.640 +1,1%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
So bewegt sich Xiaomi

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 6,13 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 6,13 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 6,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 6,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.505 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,70 Prozent hinzugewinnen. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 57,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

