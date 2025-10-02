DAX24.436 +1,3%Est505.651 +1,3%MSCI World4.315 -0,2%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.753 ±-0,0%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag in Grün

02.10.25 16:10 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,0 Prozent auf 6,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
6,09 EUR 0,11 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:56 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 6,09 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,12 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.905 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 17,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 2,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 56,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck

Apple-Aktie höher: iPhones im weltweiten Verkauf - Positive Nachrichten aus China

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

