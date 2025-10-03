DAX24.381 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.351 +0,6%Top 10 Crypto16,64 +1,1%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,63 +0,5%Gold3.878 +0,5%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Einbußen

03.10.25 16:10 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,02 EUR ab.

Xiaomi
6,08 EUR -0,01 EUR -0,16%
Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:04 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,99 EUR aus. Bei 5,99 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 33.709 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 18,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 2,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

