Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Freitagmittag südwärts

03.10.25 12:07 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,08 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 11:55 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,08 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,99 EUR. Mit einem Wert von 5,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 21.475 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 56,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

