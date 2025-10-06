Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit roter Tendenz

Xiaomi im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 5,91 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 5,91 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,91 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 73.542 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,16 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,63 EUR am 16.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 55,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

