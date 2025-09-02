Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 6,02 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 6,02 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,01 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 24.689 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 22,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

