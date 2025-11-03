Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 4,99 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 4,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,00 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 17.492 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 48,41 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 3,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 57,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum