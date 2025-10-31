DAX24.051 -0,3%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl65,01 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Einbußen

31.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 4,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,79 EUR -0,13 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,4 Prozent auf 4,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 4,70 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,81 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.422 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 3,13 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

