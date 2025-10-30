DAX24.089 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.922 +0,1%Euro1,1621 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.999 +1,4%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag im Minus

30.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 4,92 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 4,92 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 4,85 EUR. Bei 4,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 30.656 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,38 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,07 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 37,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

