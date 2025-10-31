Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,82 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 4,82 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,80 EUR. Bei 4,81 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.845 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 3,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 35,04 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

