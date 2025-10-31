DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 4,78 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 16:01 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 4,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,81 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 191.019 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 35,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,13 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 52,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

